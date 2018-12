Finisce ufficialmente la gestione Scura, nuovo commissario alla sanità calabrese è Saverio Cotticelli

SANITA' E SALUTE

Venerdì 07 Dicembre 2018 - 21:35

In Consiglio dei Ministri è stata approvata la nomina dei commissari e subcommissari ad acta per la sanità di Calabria e Molise. Lo annuncia direttamente il Ministro Grillo, confermando che Massimo Scura lascierà il posto al generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli e il subcommissario sarà Thomas Schael. «Si tratta di nomine cruciali per questi territori, che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto che non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede», spiega la Grillo, «sono realtà diverse, non posso sovrapporre le due situazioni, tuttavia, per i cittadini il risultato non cambia: hanno diritto a una sanità migliore e a servizi efficienti. Mi hanno fatto qualche critica per aver enfatizzato il bisogno di legalità quale presupposto della scelta dei nomi. I commissari ad acta sono figure di garanzia, che incarnano i valori della competenza, onestà e trasparenza, da sempre miei cavalli di battaglia. Sono sicura che porteranno buoni risultati. Per gli incarichi di subcommissari ho scelto personalità di chiara fama e competenza nella gestione della sanità pubblica. Le personalità designate stasera dal Cdm hanno tutti i requisiti per fare un buon lavoro, vi assicuro che lavoreremo a stretto contatto e tra sei mesi valuteremo i risultati».

Assicurando che «l’impegno di questo governo è totale per risollevare la sanità delle loro regioni», il Ministro ribadisce che «il diritto alla salute va garantito in ogni angolo del Paese, senza disparità e riducendo al massimo le diseguaglianze che per me sono intollerabili».