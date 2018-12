Nel 2018 di inagibilità lametina i vigili del fuoco contestano problemi anche alla propria sede di Nicastro

CRONACA

Domenica 09 Dicembre 2018 - 17:45

Nuova segnalazione alle autorità competenti viene effettuata dalla segreteria provinciale di Catanzaro dell'Usb Vigili del Fuoco in merito alle condizioni strutturali delle sede distaccata di Nicastro.

«Presso questa sede manca una AS (Autoscala); solo di tanto in tanto è disponibile una autoscala da museo. La sede viene gestita come se fosse una sede periferica del quarto mondo, ove inviare di tanto in tanto qualche mezzo scartato da altri; sicché ogni giorno le APS inviate si rompono e la sostituzione avviene da quelle sedi ove sono temporaneamente disponibili altre APS-reliquati bellici», lamenta il sindacato, «riteniamo che presso la sede deve essere assegnata un APS di ultimissima generazione efficiente in tutto e per tutto ed una seconda APS in ottimo stato di uso, pronta al rimpiazzo della prima; stesso discorso va affrontato per l’ABP (autobotte). Sulla agibilità della sede chiediamo di ottenere copia del verbale dell’ultimo sopralluogo come già richiesto con nota Prot. 19 del 21/09/2018; da quanto riferito dai lavoratori, la sede è invivibile ed indecente».

Secondo l'Usb «nelle more di lavori di adeguamento a standard minimi di sicurezza, agibilità, vivibilità, igiene sarebbe auspicabile adottare delle soluzioni tampone urgenti come: trasferire la sede presso l’adiacente Polo Didattico ove dislocare uomini, mezzi, attrezzature e quanto necessario mediante accordo con la Direzione Regionale VVF Calabria (stesso Ministero, stesso Dipartimento, stessa Direzione regionale, sede confinante); da tale dislocazione ne avrebbe benefici la stessa Direzione regionale/polo Didattico/Centro Regionale che vedrebbe una presenza più marcata di personale soprattutto nelle ore notturne ovviando anche alla attuale inadeguata ed oltremodo fuorilegge guardiania notturna affidata ad un unico e solo vigile discontinuo».