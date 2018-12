Tirocinanti della giustizia, firmato a Catanzaro protocollo d’intesa che sarà inviato per l’autorizzazione al Ministero della giustizia

ISTITUZIONE

Convenzione per la prosecuzione del percorso dei tirocinanti percettori in deroga o disoccupati per un percorso di qualifica negli uffici giudiziari della Calabria.

Giovedì 13 Dicembre 2018 - 16:15

È stata sottoscritta oggi nella sede della Procura di Catanzaro.dal presidente della Regione Mario Oliverio, dall’assessore regionale al lavoro Angela Robbe e del dirigente generale del Dipartimento Fortunato Varone, dal presidente della Corte d’Appello di Catanzaro Domenico Introcaso e dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro Otello Lupacchini, la convenzione per la prosecuzione del percorso dei tirocinanti percettori in deroga o disoccupati per un percorso di qualifica negli uffici giudiziari della Calabria.

Nella parole del presidente Oliverio la soddisfazione «per un risultato positivo non facile da raggiungere. La firma di questa convenzione è di fatto finalizzata alla prosecuzione del percorso di formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari di Catanzaro. Una iniziativa importante – ha rimarcato il presidente Oliverio - per garantire l’efficace funzionamento delle sedi giudiziarie calabresi dove questi lavoratori hanno ormai acquisito un ruolo importante, in alcuni casi fondamentale, anche a causa delle note carenze di organico. Nei prossimi giorni, con il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Luciano Egidio Maria Gerardis e con il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria Bernardo Petralia, sottoscriveremo il protocollo anche per i tirocinanti degli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria».

Il protocollo d’intesa sarà inviato per l’autorizzazione al Ministero della giustizia. Presente alla firma della convenzione anche il dirigente di settore del Dipartimento lavoro Roberto Cosentino