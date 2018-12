SPORT

Sabato 15 Dicembre 2018 - 8:40

Antonio Brando è un giocatore della Vigor 1919. Nato il 10 agosto 1988, Brando ha militato tra le fila della Primavera del F.C. Messina in serie A, in serie D vestendo la maglia del Gozzano in Piemonte, successivamente Promosport, Raffaele Nicastro, Fronti, Acconia e Real Mortilla.

Un bomber di razza per la categoria, è sempre andato in doppia cifra nelle passate stagioni.

Già dall'anno scorso c'era stato qualche contatto tra le parti ma, per motivi diversi, non si era riusciti a concretizzare.

La Vigor 1919 comunica, inoltre, di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Gregorio Simonetti al Capo Vaticano e il portiere Giuseppe Aiello alla Scommettendo Fronti entrambe compagini del girone C del campionato di Prima Categoria.