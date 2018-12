Oliverio-scrive-a-Toninelli-per-avviare-un-interlocuzione-sui-collegamenti-per-la-Calabria-in-ottica-oneri-di-servizio-pubblico

ISTITUZIONE

Sabato 15 Dicembre 2018 - 20:50

In vista dell'arrivo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in Calabria previsto lunedì, il Presidente della Regione, Mario Oliverio, torna ad insistere sulla necessità di rafforzare e consolidare i collegamenti aerei della Calabria con il resto del mondo e con l’Europa.

Oliverio sottolinea a Toninelli in una lettera che ha «massimo interesse allo sviluppo del trasporto aereo in Calabria e per questo, in questi anni, abbiamo programmato e realizzato importanti iniziative che hanno contribuito ad incentivare la mobilità aerea ed un progressivo incremento degli arrivi in particolare all'aeroporto di Lamezia Terme. Relativamente agli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria che collegano due bacini importanti e distanti abbiamo operato per il loro rilancio ed oggi si sono create le condizioni perché ciò possa essere realizzato in modo stabile e definitivo. Per questo motivo la Regione Calabria, anche in considerazione della ritrovata stabilità dell’assetto gestionale degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria, ripropone al Ministero da Lei diretto, l’avvio del percorso tecnico - amministrativo teso a individuare i collegamenti aerei su cui disporre “oneri di servizio pubblico” (OSP), a norma dei riferimenti legislativi richiamati in oggetto, tra i sopra indicati aeroporti e gli aeroporti nazionali».

Nello specifico «il procedimento di imposizione di OSP, è a norma di legge (art. 36 L. 144/1999) in capo al Ministro dei Trasporti, il quale delega i Presidenti delle Regioni interessate ad indire apposita conferenza di servizio per definire i collegamenti su cui disporre l’OSP e le caratteristiche particolari che il servizio deve avere. Le chiedo, dunque, di favorire un incontro, tra gli uffici preposti del Ministero e della Regione, utile per definire il quadro di attività necessarie al conseguimento di questo importante obiettivo. Sarà l’occasione per esporre anche le iniziative che la Regione ha assunto a concreto sostegno del trasporto aereo, nonché le modalità con le quali la Regione può ulteriormente sostenere le iniziative in argomento».