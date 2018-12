SCUOLA E UNIVERSITA'

Lunedì 17 Dicembre 2018 - 12:10

Cinque giorni all’insegna della scienza, della cultura e della formazione attiva nella Rassegna “Festival della Scienza”, ormai alla sua terza edizione, organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei, per tutto il territorio, dal 17 dicembre al 21 dicembre. L’incontro inaugurale che si è svolto durante la mattinata, ha visto presenti il Colonnello dei Carabinieri-Centrale di Lamezia Terme, Ribaudo, il Funzionario di Polizia, Ventriglia, delegata dal Prefetto, Vincenzo Rimedio vescovo emerito di Lamezia Terme e il Presidente del Consiglio di Istituto Pietro De Sensi.

La Dirigente Teresa Goffredo, salutando i presenti, ha parlato del Festival come esperienza di profondo arricchimento culturale, momento privilegiato della scuola in cui gli studenti sono i veri protagonisti. Significative le parole di Rimedio che, citando papa Francesco, ha esortato i giovani a porsi nei confronti della scienza come strumento di cura e rispetto della natura.

Il Festival è continuato in mattinata con la Convegnistica aperta dal docente Calimeri e successivamente da Stefano Sinopoli della Bioage. In contemporanea il piano terra della scuola è stato adibito ad area laboratoriale di fisica, astronomia, chimica, biologia, matematica e arte che prevedono l’esposizione di modellini, prototipi, macchine, e riproduzioni di esperimenti. Al piano superiore laboratori di letteratura italiana e filosofia. I laboratori sono organizzati, gestiti e tenuti interamente dai ragazzi. A visitarli saranno anche le scuole medie del territorio. In visita quest’oggi le terze classi dell’Istituto comprensivo “Saverio Gatti”, accompagnate dalla Dirigente Margherita Primavera e da alcune docenti. L’intero festival è dedicato alla memoria dei Giudici Falcone e Borsellino.