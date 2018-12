Domani lectio tenuta dall’artista Maurizio Carnevali sull’Intuizione poetica nelle arti figurative attraverso l’applicazione della scienza

ARTE E CULTURA

Lunedì 17 Dicembre 2018 - 15:35

Una lectio tenuta dall’artista Maurizio Carnevali sull’Intuizione poetica nelle arti figurative attraverso l’applicazione della scienza si terrà all’interno della ricca rassegna scientifica “Il Festival della Scienza”, giunta ormai alla sua terza edizione. Domani dalle 9, presso la sala Leone dell’Istituto, dopo i saluti della Dirigente, i temi dell’arte e della scienza, saranno coniugati dall’artista tramite una lectio interattiva, fatta di immagini e colori, filtrata dall’esperienza diretta di un maestro che ha fatto dell’arte il modo privilegiato di guardare il mondo. In questi giorni anche è anche allestita una mostra delle sue opere in via Lissania.

Durante l’incontro i ragazzi delle seconde classi, sotto l’attenta guida della docente di storia dell’arte Lina Proto, si improvviseranno insegnanti per un giorno per i colleghi più giovani delle scuole medie, dimostrando la bontà di una formazione che li rende protagonisti del loro stesso apprendimento.