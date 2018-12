Anche-un-lametino-al-primo-campo-di-addestramento-di-Protezione-Civile-a-Mareto-di-Farini-organizzato-da-Rescue-Drones-Network

CRONACA

Martedì 18 Dicembre 2018 - 9:35

Un centinaio di persone da diverse regioni italiane, dalla Sicilia al Friuli, hanno preso parte nel week end al primo campo di addestramento di Protezione Civile a Mareto di Farini (Piacenza) organizzato da Rescue Drones Network, l’associazione che rappresenta la prima rete strutturata al mondo di droni professionali per il soccorso nata a Piacenza il 13 ottobre scorso.

Il primo esperimento concreto di applicazione dei droni alla ricerca e soccorso (Campo "Delta Tango 1") ha visto nella delegazione calabrese di Rescue Drones Network tre soci: Francesco Rizzo e Giuseppe Rizzo di San Lucido, e Francesco D'Amico di Lamezia Terme, quest'ultimo coinvolto nelle attività dell'Operativo Voli per la gestione delle autorizzazioni e del traffico aereo insieme a personale ENAV (controllori di volo). Durante l'evento sono state messe a punto nuove procedure per la ricerca e il soccorso tramite l'uso di droni.

Hanno partecipato anche:

Soccorso Alpino della stazione Monte Alfeo di Piacenza

Croce Rossa Italiana di Piacenza e Farini con unità cinofile ed ambulanza fuoristrada

Associazione di Protezione Civile “I Barbari ODV” con decine di quad

Associazione “ASD Peter Pan” di Farini

gli specialisti di Mantacking del gruppo PREDATORS GROUP, costituito da operatori ed istruttori esperti provenienti dall’Italia, Francia, Croazia e USA,

IPE (Ingegneri per le Emergenze)

il Sindaco di Farini, Antonio Mazzocchi

i Carabinieri Forestali della stazione di Bettola

Obiettivo del primo campo di addestramento era sperimentare diverse tecnologie che si appoggiano sui droni per migliorare le attività di soccorso in zone impervie. È la prima volta al mondo che si sperimentano queste tecniche e metodiche in modo organico. Su quasi tutte le sperimentazioni fatte non esiste letteratura per cui si parte a livello pionieristico. Ognuna delle aree sperimentate può portare a risultati che cambiano in modo sostanziale l’esito del soccorso