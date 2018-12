POLITICA

Sabato 22 Dicembre 2018 - 21:15

«Oggi allo scalo aeroportuale lametino è successo quello che solo qualche giorno fa avevamo preannunciato», afferma in una nota il Segretario Generale Fisascat Cisl Calabria, Fortunato Lo Papa a commento della giornata odierna costellata dai disagi ai controlli allo scalo Aeroportuale Lametino per la protesta dei lavoratori dell'Istituto di vigilanza privata Notturna e Diurna, «una protesta dignitosa per far sentire, per urlare un disagio che sta diventando un macigno insormontabile per queste famiglie. Solidarietà e vicinanza ai lavoratori - continua il cislino - per il disagio economico sociale che stanno vivendo in momento in cui la serenità dovrebbe invece pervadere i cuori di tutti. Le incertezze per il futuro e una situazione economica tragica - sottolinea il Segretario Fisascat - non ci consentono di poter stare tranquilli e non ci sembra neanche corretto nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie che, nonostante tutto, stanno garantendo un servizio che permette ai calabresi e non, di poter avere uno sguardo sul mondo in tutta sicurezza. Non possiamo più attendere - conclude Lo Papa - vogliamo certezze immediate per questi lavoratori e per le loro famiglie. Vogliamo poter "festeggiare" il Natale».