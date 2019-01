Territorio lametino sottozero questa settimana, fino a -8,6 registrati a Decollatura

INPROVINCIA

Non era andata molto meglio giovedì e mercoledì, con temperature simili previste anche per oggi

Sabato 05 Gennaio 2019 - 9:35

Se lo scalo di Lamezia Terme è stato meta di voli dirottati per maltempo il cui atterraggio era previsto inizialmente in Sicilia e Puglia (la neve a Palermo e Brindisi ha trovato impreparati anche i gestori degli aeroporti meridionali), in questi giorni di freddo intenso anche il lametino ha rivisto temperature considerate rigide per i propri standard.

Nelle stazioni meteo installate sul territorio ieri le temperature minime e massime registrate ieri son state di:

-2,6, + 4,1 a Palazzo

-2,8, +0,1 a Cortale

-4, +0,4 a Bella

-8,6, -4,6 a Decollatura

-4,7, -0,5 a Martirano

-2,6, + 4,2 a Palazzo

-2,8, +0,5 a Cortale

-4, +0,7 a Bella

-8,6, -3,4 a Decollatura

-4,7, -0,8 a Martirano

Un primo lieve miglioramento potrebbe avvenire già da domani, con l'inverno però lontano dall'essere concluso e possibile maltempo in arrivo tra mercoledì e venerdì.

g.g.