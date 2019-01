Royal Team nuovamente 'ìn casa' a Vibo Valentia, ma nel Palazzetto Provinciale

SPORT

Mercoledì 09 Gennaio 2019 - 20:40

Continua il pellegrinaggio della Royal Team Lamezia che da oltre un anno, precisamente da 378 giorni, non può giocare al PalaSparti nonostante lavori conclusi ma pratiche burocratiche ferme da parte del Comune.

Domenica la titolata Lazio verrà ospitata alle 16 al Palazzetto Provinciale di Vibo Valentia, in località Maiata, dato l'interessamento di Salvatore Solano, presidente della Provincia di Vibo Valentia nonché sindaco di Stefanaconi.

«Ringraziamo il presidente Solano per la squisita disponibilità mostrata nei confronti della Royal Team Lamezia – sottolinea il presidente Mazzocca -, soprattutto perché ha compreso le difficoltà dell’impiantistica sportiva in Calabria, e nella fattispecie quelle riguardanti la nostra società per cui si è subito prodigato affinchè la Royal avesse un Palazzetto dove disputare le proprie gare interne. Ciò in attesa che venga riaperto il PalaSparti. Ce ne fossero di presidenti come Solano! Nei giorni scorsi – continua Mazzocca – ho conosciuto un amministratore che ha a cuore lo sport calabrese e che punta a rialzare, per quanto nelle sue possibilità, lo sport quando di fatto viene negato ad un’intera città come Lamezia Terme. Ribadisco il ringraziamento della Royal al presidente Solano per la grande disponibilità mostrata».

Un palazzetto (20x40) dove il presidente Mazzocca ha già effettuato i sopralluoghi del caso e che si trova accanto alla piscina comunale di Vibo Valentia «e dove – sottolinea Mazzocca – speriamo ritornino i nostri affezionati tifosi. La loro mancanza si sente: per noi sono sempre stati l’uomo in più, spingendoci spesso a capovolgere risultati negativi. Speriamo che ritornando a Vibo Valentia ritornino anche loro, anche perché queste due prossime gare interne vogliamo che ci rilancino in classifica e ciò potrà avvenire soprattutto se avremo accanto i nostri tifosi».

Intanto la squadra lametina ha ripreso martedì la preparazione in vista del doppio turno interno: Lazio e dopo Olimpus Roma prima della trasferta a Milano contro la capolista Kick Off. Due gare importanti per il prosieguo del torneo della Royal.