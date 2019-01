Porta fortuna l'ennesimo nuovo palazzetto casalingo alla Royal Team Lamezia, Lazio battuta 7-4

SPORT

Domenica 13 Gennaio 2019 - 18:25

ROYAL TEAM LAMEZIA-LAZIO 7-4 (3-1 p.t.)

ROYAL TEAM LAMEZIA: Cacciola, Kalè, Di Piazza, Saraniti, Furno, Rovito, Primavera, Siciliano, Corrao, De Sarro, Giuffrida. All. Carnuccio

LAZIO: Tirelli, Ceccobelli, Barca, Beita, Taninha, Felicetti, Sabatino, Agnello, Xhaxho, Pinheiro, D'Angelo, Luzi. All. Chilelli

MARCATRICI: 3'22'' p.t. Saraniti (R), 4'37'' Kalè (R), 16'44'' Beita (L), 19'37'' Kalè (R), 3'33'' s.t. Beita (L), 4' Di Piazza (R), 5'57'' Furno (R), 8'10'' Taninha (L), 12'40'' Taninha (L), 15'38'' Saraniti (R), 19'50'' Saraniti (R)

AMMONITE: Pinheiro (L), Barca (L), Taninha (L), Cacciola (R)

ARBITRI: Pietro Granata Giglio (Sala Consilina), Giuseppe Aumenta (Sala Consilina) CRONO: Cosimo Di Benedetto (Lamezia Terme)

Porta fortuna l'ennesimo nuovo palazzetto casalingo alla Royal Team Lamezia (entrare al Palasparti per le squadre lametine rimane ancora impossibile), che nella struttura di proprietà della Provincia a Vibo Valentia batte per 7-4 la Lazio, dopo aver chiuso in vantaggio il primo parziale per 3-1, nella 15° giornata del massimo torneo nazionale di futsal femminile.

Alle ospiti non bastano le doppiette di Beita e Taninha, con per le padrone di casa sugli scudi Kake (2 gol) e Saraniti (3 reti), e singoli centri di Di Piazza e Furno.