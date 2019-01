SPORT

Domenica 27 Gennaio 2019 - 18:33

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - CONAD LAMEZIA 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone, Wagner Perreira da Silva 22, Ferraro M. 5, Bargi 7, Colli 11, Snippe 9, Ferraro D. lib. .(40% positiva-27% perfetta), Grassano. Non entrati: Andreini, Baciocco, Miselli, Crò, Tamburo. Allenatore: Alessandro Pagliai

Ace: 8, battute sbagliate: 5, muri: 2, Ricezione: pos. 32% , perf. 24%, Attacco: 56%

CONAD LAMEZIA: Negron 4, Bigarelli 17, Bizzotto 1, Aprile 4, Bruno 15, Ingrosso 4, Zito lib.(56% positiva-38% perfetta), De Santis, Alfieri 3, Anselm. Allenatore: Gianpietro Rigano

Ace: 5, battute sbagliate: 12, muri: 4, Ricezione: pos 46%, perf.33 %, Attacco: 48%

Arbitri: Brancati di Perugia e Caretti di Roma

Torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta per 3-0 la Conad Lamezia, che non replica le ultime buone prove e torna da Santa Croce con una sconfitta netta.

Senza poter contare su Fantini (infortunatosi a Brescia) e Butera (alle prese con la febbre), coach Rigano ha meno opzioni su cui far conto in Toscana, ma ad inizio gara è un avvio convincente per Lamezia (2-6) con primo time out dei padroni di casa che ritrovano la parità a quota 9, quando è coach Rigano a fermare il gioco. Sul 18-16 De Santis prende il posto di Ingrosso, Rigano prova anche la carta Alfieri, ma son i padroni di casa a conquistare il set per 25-19.

Inizio secondo set migliore per i padroni di casa (7-4) con successivo time out di Rigano. La partita viaggia in parità con De Santis a fare il giro dietro al posto di Ingrosso, ed i due opposti (Bigarelli e Wagner) a fare la voce grossa, ma l'equilibrio cede nel finale: il 19-17 è un ace di Wagner, il 22-18 un fallo di rotazione, e nonostante un time out di Rigano la musica non cambia con il 2-0 che arriva sul 25-22 dopo che Alfieri in battuta aveva annullato 2 setpoint.

Nel terzo set Lamezia vanifica un primo vantaggio (2-5) sul turno in battuta di Wagner (6-5), né l'esordio di Anselmi (prodotto proprio di Santa Croce) cambia l'inerzia della gara. Rigano non ha grosse contromisure ed i giallorossi calano vistosamente sia in difesa che in attacco, facilitando così il compito dei toscani: 13-7 al primo time out di Rigano, 19-17 ferma il gioco Santa Croce vedendo Lamezia rifarsi sotto sul turno in battuta di Alfieri, ultimo sussulto prima del 25-20 con cui i toscani conquistano il 3-0.

g.g.