La Robbe vieta all'Astorino di partecipare ad iniziativa 5 Stelle, D'Ippolito annuncia esposto in Procura

POLITICA

Sabato 16 Febbraio 2019 - 9:20

Nell'incontro di oggi pomeriggio su corso Nicotera si sarebbe dovuto parlare di reddito di cittadinanza, diventerà invece una nuova puntata del Movimento 5 Stelle vs Regione Calabria, in un anno ricco di appuntamenti elettorali.

«A breve invierò un esposto alla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, contro l’assessore della Regione Calabria al Lavoro, Angela Robbe, la quale ha imposto al responsabile di un Centro per l’impiego di non intervenire a un’iniziativa pubblica del Movimento 5stelle sull’accesso al Reddito di cittadinanza, che ciononostante si terrà oggi», lamenta il parlamentare grillino Giuseppe d’Ippolito, «Robbe si è messa di traverso e ha usato la propria carica fuori dalle norme, con prepotenza da Marchese del Grillo. Mi era stato anticipato l’invio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio regionale competente, necessaria perché il responsabile del Centro per l’impiego contattato spiegasse in sala come funziona il Reddito di cittadinanza. Poi Robbe è entrata in scena per vietarne la partecipazione. Questo è il concetto di libertà e democrazia che hanno ai piani alti della Regione Calabria, da cui partono lezioni di etica, antifascismo e tutela dei diritti umani. Robbe non ha imparato affatto dalla vicenda del governatore Mario Oliverio, indagato per abuso d’ufficio nell’inchiesta Lande desolate e per questo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora».

Di contro però anche Angela Astorino risulta attualmente indagata in Eumenidi, proprio per il ruolo ricoperto all'interno del centro per l'impiego in ottica Garanzia Giovani, con la prima udienza preliminare tenuta all'inizio di questa settimana (la prossima udienza è stata fissata per il 29 aprile).