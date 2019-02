Reazioni-e-sprono-al-ritorno-in-sella-dell-amministrazione-Mascaro-dal-centrodestra

POLITICA

Venerdì 22 Febbraio 2019 - 14:40

Dopo la sentenza del Tar del Lazio che annulla lo scioglimento del consiglio comunale, arrivano anche le reazioni dei vari partiti che, almeno per il momento, dovranno così aspettare maggio 2020 per organizzare le elezioni amministrative.

«Non ho mai nascosto critiche e rilievi di natura squisitamente politica alla giunta Mascaro, ma essa rappresenta ciò per cui la maggioranza dei lametini si è determinata in modo democratico nel 2015. Ne consegue il dovere di rimettere in campo una compagine che sappia far fronte allo stato di degrado in cui versa la città da un anno e mezzo. Adesso si può restituire alla città una guida politica legittima», sostiene il deputato e segreterio regionale della Lega, Domenico Furgiuele, sostenendo che il pronunciamento del Tar «deve costituire sin da subito un motivo urgente per l'apertura di una riflessione profonda e corale sulla triste prassi degli scioglimenti comunali facili attraverso procedure che, a me e non solo a me, appaiono ispirate a criteri superficiali e per questo fin troppo sbrigativi. Cosa inaccettabile con riferimento alla volontà popolare che non può essere umiliata e travolta abusando del 'principio di prevenzione'. La volontà popolare è una cosa troppo seria per essere 'processata' preventivamente e frettolosamente. Si apra pertanto una sessione di confronto». Anche Mario Tassone, Segretario Nazionale Nuovo Cdu, reputa che «si impone, dopo questo accoglimento da parte del TAR, una rivisitazione della legge sullo scioglimento dei consigli comunali».

Le modifiche delle leggi passano proprio dal Parlamento, ad oggi però non impegnato in primis a pensare alle modifiche del Tuel, correttivi che vengono richiesti anche dalla deputata di Forza Italia Jole Santelli, vice presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Il coordinatore cittadino ed il presidente cittadino del Nuovo Cdu, Giancarlo e Giuseppe Muraca, si chiedono «ma ora chi paga i danni alla città di Lamezia? Per ora non aggiungiamo altro e non facciamo altri commenti, che sarebbero solo frutto di euforia e soddisfazione, tranne riportare uno stralcio di un nostro comunicato di fine gennaio “probabilmente non esiste nulla di così concreto come dicevano, e allora, per il bene di Lamezia e dei lametini, non facciamo certo reato e nemmeno niente di male a sostenere che forse non era poi così male la vecchia amministrazione Mascaro. Speriamo che il TAR ristabilisca a breve la legalità a Lamezia”».

Soddisfazione per il ricorso vinto viene espressa anche dal sindaco di Catanzaro e della Provincia, Sergio Abramo, sostenendo che «dà nuova e piena operatività alla nostra città consorella: ora si può rafforzare l’asse centrale della Calabria».

Per l'ex presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Salvatore De Biase, «alla luce della sentenza occorre dare merito ad un sindaco battagliero che ha creduto nella possibilità di far emergere la verità e sottolineare il ruolo della Magistratura che ha agito in piena libertà e con l’autonomia che la contraddistingue. Oggi, più che mai, occorre chiudere – aggiunge De Biase - una pagina dolorosa che ha colpito gran parte della città sana e onesta, desiderosa di proseguire un cammino di crescita e di sviluppo sociale e culturale».

g.g.