Ipotizzato-da-aprile-l-avvio-dei-9-tirocini-al-museo-archeologico-per-i-selezionati-da-agosto-2017

ARTE E CULTURA

Venerdì 22 Febbraio 2019 - 20:30

Si è svolto questa mattina l’incontro tra una rappresentanza di circa trenta persone degli oltre 280 laureati (9 quelli destinati dal Ministero per i Beni Culturali da agosto 2017 al museo archeologico, i quali avrebbero dovuto confermare la propria disponibilità entro novembre dello scorso anno) selezionati per l’Area III e i responsabili del bando avviato ormai quasi tre anni fa tra il MIBACT e la Regione Calabria.

L’ordine del giorno è stato incentrato sulla necessita di ottenere date certe per l’avvio del tirocinio previsto dalla manifestazione di interesse, risalente ormai al 2016, rivolto a 627 soggetti, disoccupati o disoccupati in possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali e finalizzato all’avvio di un percorso di qualifica che puntasse ad aprire gli orizzonti sul palcoscenico lavorativo in Calabria.

«Lo scenario che si è andato via via a delinearsi è stato tutt’altro che promettente», spiegano i laureati in attesa di tirocinio, «nonostante l’avvio delle prime due Aree, le quali a breve termineranno il loro iter formativo, per la terza Area non si può certo parlare di velocità della complessa macchina burocratica che è la Regione interfacciata con il Segretariato Regionale dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo».

Nella mattinata di oggi, i professionisti, che si sono presentati presso gli uffici regionali, hanno avuto modo di ottenere un colloquio con alcuni dei funzionari addetti al procedimento, che ha portato nella tarda mattinata al raggiungimento di risposte maggiormente definite in merito. L’avvio del tirocinio, salvo ulteriori complicazioni, dovrebbe così avere inizio nei primi giorni del mese di aprile, previa convocazione durante il mese di marzo.