Il-9-marzo-incontro-con-la-teologa-Antonietta-Potente-all-Oasi-Bartolomea-di-Lamezia-Terme

Sabato 23 Febbraio 2019 - 9:6

Si terrà il 9 marzo l'incontro, organizzato dalla Comunità Progetto Sud in collaborazione con USMI Calabria e le Suore dell´Oasi Bartolomea di Lamezia Terme, nel quale ci si confronterà con la teologa Antonietta Potente. I lavori avranno inizio alle 9.30, presso l´Oasi Bartolomea di Via del Progresso e prevedono una pausa pranzo in sede per poi proseguire dalle 14.30 alle 16.30.

La teologa Antonietta Potente mette sapientemente insieme dimensione mistica e politica. Ha elaborato una riflessione teologica tra le più profonde del cristianesimo contemporaneo, sviluppandola a partire dalle riflessioni ecologiche e di genere. Nel suo pensiero confluiscono senza confusione teologie, sapienze, culture, religioni, letterature, esperienze aprendo dialoghi rispettosi e liberi. La sua mistica non è intimistica, la sua politica non è salottiera poiché entrambe hanno a che fare con la vita stessa, con la quotidianità e la storia individuale e collettiva consegnando a donne e uomini, a giovani e adulti, a credenti e non credenti un presente e un futuro pieni di umanità e di creato.