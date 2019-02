Royal-Team-domani-a-Vibo-contro-la-vicecapolista-Real-Statte

SPORT

Sabato 23 Febbraio 2019 - 20:5

Riprende domani il torneo di Serie A, con la Royal Team nuovamente ‘in casa’ al Palasport Provinciale di Vibo Valentia contro il Real Statte (ore 16), vice capolista. Un match ovviamente impegnativo al cospetto di un avversario quotato e dal pedigree prestigioso. E però tutto ciò dovrà interessare poco alla Royal Team, chiamata a pensare soltanto a se stessa, mettendo in pratica quel che, con mister Carnuccio, prova durante la settimana.

La settimana è trascorsa ‘normalmente’, o meglio sempre peregrinando in quel di Maida e di Vibo per gli allenamenti. Con Anita Furno in miglioramento dopo i problemi al ginocchio, con De Sarro aggregatasi dopo l’assenza a Breganze e con la volontà di tutte di non mollare nulla in queste restanti 11 gare.

E’ stata anche la settimana della ‘riabilitazione’ dell’ex sindaco Paolo Mascaro che ha visto accolto dal Tar il ricorso contro lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme. Mascaro è sempre stato ‘vicino’ alle vicende della Royal in questi anni, intanto sempre presente alle varie presentazioni della squadra degli ultimi anni ed in alcune gare interne, e su tutte il suo impegno in occasione delle Final Eight del marzo 2017 (per il quale dovrà però rispondere anche davanti ai giudici sull'apertura del Palasparti). «Al di là della colorazione politica rispettabile di ognuno – spiega il presidente Nicola Mazzocca – noi della Royal siamo grati all’impegno profuso in quell’occasione della Coppa Italia dal sindaco Mascaro, che ci è stato sempre vicino. Il suo reintegro non può che fare piacere, penso, alla maggioranza dei cittadini lametini, se non altro per questo vergognoso immobilismo nella nostra città da oltre un anno ad opera della triade commissariale. A noi riguarda principalmente lo sport, e solo noi sappiamo gli immani sacrifici che stiamo facendo per portare avanti una stagione di Serie A sempre lontani da Lamezia, dal PalaSparti e da quel tessuto economico-sociale che potrebbe darci sollievo, e che invece ci costringe a fare, ribadisco, immani sacrifici per portare a compimento questa stagione nel migliore dei modi. Sacrifici di cui abbiamo piacevolmente discusso proprio col sindaco Mascaro nei giorni scorsi ed anche di recente».

CONVOCATE: i portieri Cacciola e Giuffrida; Corrao, Di Piazza, Kale, Saraniti, Primavera, Furno, Gatto, Siciliano, De Sarro.

ARBITRI: Vincenzo Brischetto e Fabio Alfio Sfilio di Acireale. Crono: Fabrizio Schirripa di Reggio Calabria.