Musica troppo alta fuori orario per i parametri del 2013, locale chiuso questo week end in Piazza Stocco con protesta dei gestori

Sabato 23 Febbraio 2019 - 21:0

L'avevano annunciato già ieri tramite Facebook, con protesta diventata poi “analogica” anche all'esterno del Kubic da parte dei gestori.

Il profilo del locale in piazza Stocco annunciava infatti che «a causa di una notifica da parte del Comune di Lamezia Terme e dei Carabinieri per i fatti accaduti lo scorso autunno (multa per mancato rispetto dell’ordinanza comunale in riferimento al disturbo della quiete pubblica) ci vediamo costretti a chiudere il locale per i prossimi 3 giorni a partire da stasera.

Siamo consapevoli che la quiete del cittadino viene prima di tutto ma crediamo fortemente che sia arrivato il momento di rivedere un’ordinanza che attualmente non consente (a noi gestori dei locali) di lavorare in totale serenità».

L'ordinanza del 20 febbraio si riferisce infatti ai verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati il 23 settembre dalla Legione Carabinieri “Calabria” Compagnia di Lamezia Terme, ma inviati al Comune il 15 dicembre, relativamente alla violazione dell'Ordinanza n. 137 emessa dal sindaco Speranza nell'estate 2013 la quale stabilisce che «il limite orario delle 24 viene confermato per tutti i giorni della settimana ad eccezione della notte tra il sabato e la domenica, nonché nelle sere dei giorni che precedono qualunque festività ufficialmente riconosciuta, nella quale esso è posposto alle ore 1» .

Oggetto dell'ordinanza la musica troppo alta contestata quella domenica dai cittadini residenti nelle vicinanze che si erano rivolti ai carabinieri, che attorno al locale di Piazza Stocco si son recati 3 volte nell'arco di 2 ore (1:20, 2, 3), e notifica ai gestori 2 giorni dopo. Nuova visita il 29 settembre, con musica accesa dentro il locale quando si era entrati nel sabato dal 28 minuti, e notifica arrivara però il 3 dicembre.

L'ordinanza, emessa mercoledì, è stata notificata solo ieri, chiudendo di fatto il locale da venerdì a domenica, aspetto che ha trovato così la ferma opposizione dei gestori.

Lecito chiedersi se esistano altri "casi dormienti" non sanzionati, o se saranno emanate nuove ordinanze con il ritorno del precedente governo amministrativo locale

