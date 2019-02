Altra sconfitta per 3-0 per la Conad Lamezia, i 3 punti vanno a Macerata

SPORT

Domenica 24 Febbraio 2019 - 20:30

CONAD LAMEZIA - MENGHI SHOES MACERATA 0-3 (18-25, 18-25, 23-25)

Durata set: 21’-28’-27’ Totale: 1h16’

CONAD LAMEZIA: Zito (lib), Aprile 6, Alfieri 3, Bizzotto 6, Bigarelli 20, Bruno 5, Butera 2, Anselmi, Negron, Ingrosso 6. N.E: De Santis.

All: Rigano.

Ace: 4, battute sbagliate: 18, muri: 8, Ricezione: pos. 62% , perf.38 %, Attacco: 40%

MENGHI SHOES MACERATA: Franceschini 4, Nasari 4, Casoli 7, Miscio, Tiurin 15, Bussolari 5, Partenio 9, Gabbanelli (lib). N.E. Peda, Condorelli, Molinari. All: Di Pinto



Ace: 2, battute sbagliate: 9, muri: 11, Ricezione: pos 62%, perf. 45%, Attacco: 51%

Arbitri: Mariano Gasparro di Agropoli (SA), Antonio Capolongo di Cicciano (NA)

Altra sconfitta per 3-0 per la Conad Lamezia che ancora una volta non riesce a cambiare passo durante la partita né a trovare controffensive alle soluzioni avversarie. Ringrazia Macerata, che rientra nelle Marche con 3 punti faticando poco nei primi 2 parziali e dovendo sudare di più nel finale del terzo.

Priva ancora di Fantini, avvio in sofferenza per Lamezia, con coach Rigano costretto al primo time out sul 4-9. Il divario non scende in modo consistente neanche nel resto del set, ed i giallorossi di casa cedono il primo parziale per 18-25 al secondo setball sui 7 a disposizione con un muro fuori.

Dopo un altro avvio in apnea la Conad si riporta in scia di Macerata, trovando il pareggio a quota 8 con un muro di Aprile. Casoli e compagni tornano sul +3 (11-14), Rigano ferma nuovamente il gioco ma neanche il cambio in regia (Alfieri per Negron) muta l'andamento della gara (11-17). Rigano prova anche la carta Anselmi per Bruno in prima linea, la musica non cambia ed anche il secondo set va in archivio in favore dei marchigiani per 18-25 con muro fuori trovato ancora da Casoli.

Nel terzo set Bigarelli e compagni trovano anche per la prima volta un vantaggio (5-4), ma una serie di battute da dimenticare da parte dei giallorossi vanificano quanto di buono fatto negli altri frangenti. Bigarelli in attacco trova l'allungo di 2 punti (10-8), Aprile l'ace in battuta (13-10), e coach Di Pinto chiama time out dopo una nuova battuta vincente dell'opposto avversario (15-11). Macerata non si lascia andare a torna in parità a quota 16, allungando sul 17-20 con coach Rigano a spronare i suoi in panchina durante il time out. Un muro di Ingrosso restituisce così il 20 pari agevolato da una fase di appannamento avversaria, e si continua punto a punto nel finale con la battuta out di Bigarelli a consegnare il 23-25 agli ospiti.