Amalia-Bruni-cittadina-benemerita-di-Girifalco

INPROVINCIA

Lunedì 04 Marzo 2019 - 21:35

Il consiglio comunale di Girifalco oggi ha riconosciuto la cittadinanza benemerita ad Amalia Bruni, motivando tale scelte come «un omaggio all'eccellenza e alla competenza, ma anche un riconoscimento per aver saputo rendere la scienza una dimensione da accostare al nostro paese, riuscendo a trasformare la malattia mentale in ricerca: un bene prezioso per il genere umano che arricchisce la nostra realtà contribuendo a completare la bellezza di Girifalco, bellezza fatta anche da quel prezioso archivio della follia che racconta la nostra storia».

Alla presenza anche del presidente della Provincia, Sergio Abramo, Luigi Sabatino ha donato una propria opera realizzata appositamente per l'occasione.