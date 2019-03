Con l'estrazione dei gironi ufficializzato il via per il Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/4° Memorial Pasquale Gallo

SPORT

Lunedì 11 Marzo 2019 - 20:15

di GIANLUCA GAMBARDELLA

Presentazione questo pomeriggio per il “Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/4° Memorial Pasquale Gallo”, categoria pulcini, che si terrà al Gianni Renda da giovedì 25 aprile con la cerimonia di apertura fissata per le 14, e si concluderà domenica 28, con l’assegnazione di 4 trofei (Audi Zentrum, Ecologia Oggi, Sigma, Santacroce oltre al Pasquale Gallo) dopo 244 partite.

In campo 64 scuole calcio provenienti da 7 stati diversi, con 16 squadre professionistiche presenti, diventando cosi un torneo di categoria tra i più importanti a livello nazionale, e di forte impatto nel contesto internazionale.

Dopo i saluti dei responsabili del centro commerciale Due Mari, sponsor e location della conferenza stampa, nel proprio intervento il presidente della lega calcio calabrese Saverio Mirarchi sottolinea «la crescita del torneo, nata coinvolgendo le realtà locali ed arrivato ad essere tra i più importanti del settore in Calabria», non nascondendo che «Lamezia ha vissuto un 2018 molto particolare tra commissariamento e scelte di chiusura sulle strutture sportive, le stesse che noi scegliemmo per il Torneo delle Regioni proprio perché ritenendole tra i migliori impianti regionali. E' stato un periodo difficile per i 15.000 tesserati delle 30 società lametine, ora il sindaco ha già assicurato di poter riaprire almeno il Gianni Renda per questo evento internazionale. Avevo auspicato una crescita per la manifestazione, e già arrivata con squadre anche estere».

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, sottolinea la soddisfazione sia per il ricordo del giovane Gallo che per il riscontro sportivo: «iniziative come queste sono orgoglio per la nostra città, portare in campo i sorrisi dei bambini vuol dire farli vincere già prima del risultato finale. Anche se non ho condiviso le iniziative della terna commissariale, stiamo proseguendo sulla strada delle procedure intraprese e già questa settimana riapriremo Renda e D'Ippolito a 99 posti, ma per aprile l'obiettivo è quello di vedere davanti a tutti i propri tifosi il Sambiase festeggiare la vittoria del campionato, la Vigor Lamezia lottare nei play off e la Promosport combattere per la salvezza, ma sopratutto godere della gioia di questo torneo». Già lo scorso anno, per altro, il “Gianni Renda” riaprì al pubblico proprio in occasione del torneo giovanile dopo mesi di porte chiuse.

Gli organizzatori intanto hanno già avanzato la richiesta di istituzionalizzare l'evento, con procedura che sarà protocollata nel corso della prossima settimana. Le difficoltà ed incertezze, ora superate sebbene con le complicazioni del caso, vengono messe in luce da Felice Natalino, che però nel proprio intervento si concentra principalmente sul ricordo di Pasquale Gallo e la forza della famiglia, rappresentata subito dopo da Giovanni Gallo.

Angelo Aiello riepiloga tutto l'iter della macchina organizzativa, ringraziando i 37 membri dello staff ma anche gli sponsor locali e nazionali (saluto portato da Marco Panarello di Io Sport), e la formula del torneo. Tutte le squadre giocheranno 7 partite, senza eliminazioni dirette, partendo dai 4 gruppi iniziali:

Gruppo 1 (squadre professionistiche):

Ac Milan, Fc Inter, Us Roma, Cfc Genoa, Krasnodar (Russia), Slavia Sofia (Bulgaria), Teuta (Albania), Lushinja (Albania), Crotone, Catanzaro, Reggina, Rende, Benevento, Catania, Sicula Leonzio, Potenza.

Gruppo 2 (lametine e siciliane):

V. Sambiase, Kennedy, F.3000 Pianopoli, Adelaide, A. Lamezia, Calcio Lamezia, Pol. Lamezia, F. Bagheria, S. Sofia Licata, Novalba, Acitrezza, Bompensiere, Acitrezza, A. Barcellona, New Eagles, Giva Vittoria, Stella Nascente.

Gruppo 3 (calabresi ed estere):

Rossano Calcio, Seles, A. Gioiese, Asisport Taurianova, Mirabella, Sc Corigliano, A. Crotone, Xerox Paola, Segato Juve, Real Limbadi, Costa Degli Dei, Taverna, C. Reggio Junio, Monsta (Malta), Academy Paris (Macedonia), Rappresentativa Giappone.

Gruppo 4 (Puglia, Campania, Molise, Lazio, Basilicata):

Trastevere, Urbetevere, Tor Tre Teste, N. Taras, S. Dream, Supersanese, Castel San Giorgio, Terzo Tempo Assocalcio, Real Casarea, J. Virtus Napoli, F6 Salerno, Sanniti, Adelkam, Asso Potenza, Leonardo Surro, Real Team Brindisi

I gironi saranno composti da:

A

Krasnodar

Real Limbadi

Bompensiere

Tor Tre Teste

B

Potenza

Virtus Sambiase

Xerox Paola

N.Taras

C

Catanzaro

Polisportiva Lamezia

Sporting Corigliano

Real Team Brindisi

D

Catania

Kennedy

Academy Gioiese

Sanniti

E

F6 Salerno

Monsta

New Eagles

Roma

F

Benevento

Giva Vittoria

Rappresentativa Giappone

Terzo Tempo Assocalcio

G

Milan

Fortitudo Bagheria

Mirabella

Soccer Dream

H

Reggina

Academy Lamezia

Segato

Adelkam

I

Lushinja

Calcio Lamezia

Seles

Supersanese

L

Inter

Novalba

Adademy Paris

Junior Virtus Napoli

M

Slavia Sofia

Adelaide

Taverna

Real Casarea

N

Crotone

Academy Crotone

Santa Sofia Licata

Ubertevere

O

Teuta

Acitrezza

Costa degli Dei

Trastevere

P

Sicula Leonzio

Stella Nascente

Asisport

Castel San Giorgio

Q

Genoa

Football 3000 Pianopoli

Reggio Junio

Leonardo Surro

R

Rende

A. Barcellona

Rossano Calcio

Asso Potenza