Giovedì 21 Marzo 2019 - 15:40

Riprenderà mercoledì da Lamezia Terme il Roadshow Ice per l’internazionalizzazione, l’iniziativa nata per affiancare le PMI che intendano individuare nuove opportunità di affari legate all’internazionalizzazione e affrontare la sfida nei mercati mondiali.

L'evento, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato dall'Ice-Agenzia in collaborazione con Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe Network e la Regione Calabria, partner territoriali dell'iniziativa.

Il Roadshow sarà caratterizzato da una sessione plenaria con relatori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, di Prometeia e delle Agenzie ICE, SACE e Simest , che illustreranno gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. Le imprese potranno poi incontrare gli esperti di settore per approfondimenti sulle opportunità di internazionalizzazione.

Link per maggiori informazioni ed iscrizioni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30 Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali con le imprese

9.15 sessione seminariale

Klaus Algieri - Presidente Unioncamere Calabria

Gerardo Mario Oliverio – Presidente Regione Calabria

Scenario internazionale

Claudio Colacurcio – Prometeia Specialist

Strumenti nazionali di supporto all’internazionalizzazione

Stefano Nicoletti - Capo Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Tiziana Vecchio - Ufficio Relazioni Internazionali, Direzione Generale per le politiche di Internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico

Antonino Laspina – Direttore Ufficio di Coordinamento Marketing Ice-Agenzia

Mauro Pasqualucci – Responsabile Calabria, Puglia, Basilicata e Molise - Sace Simest – Gruppo Cdp –

10.30 chiusura sessione seminariale

11.00 incontri individuali con le imprese

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri individuali (l’ultimo appuntamento è alle 16:30) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti