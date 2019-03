Dichiarazioni dei redditi 2018, 104 dichiarazioni sopra i 120.000 euro annui a Lamezia Terme

ISTITUZIONE

Di contro 571 contribuenti nella città della piana hanno dichiarato zero euro

Diffusi oggi dal Dipartimento delle Finanze i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, a pochi mesi dalla scadenza del termine (31 ottobre 2018) e riferite all’anno di imposta 2017. In Italia circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l’obbligo dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione “Redditi Persone Fisiche2” e “730”, o indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica – CU). L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.720 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.120 euro).

Nei 23 comuni del lametino il numero di contribuenti è di 79.623 (di cui 40920 lavoratori dipendenti, 29151 pensionati, gli altri divisi tra lavoratori autonomi, imprenditori e quote in partecipazione), divisi tra:

Jacurso 413

Motta Santa Lucia 494

Martirano 533

Martirano Lombardo 750

Conflenti 902

Carlopoli 1011

San Mango D'aquino 1035

San Pietro Apostolo 1057

Platania 1268

Feroleto Antico 1298

Cortale 1418

Pianopoli 1596

Decollatura 1891

Soveria Mannelli 1905

Serrastretta 2124

Falerna 2355

San Pietro A Maida 2593

Gizzeria 2797

Maida 2914

Nocera Terinese 3151

Girifalco 3450

Curinga 4406

Lamezia Terme 40262

All'estremo massimo, ovvero coloro che hanno dichiarato (tra lavoro, fabbricati ed altre forme) redditi totali superiori ai 120.000 euro annui, figurano 4 contribuenti a Falerna (per un totale di 625.457 euro), 6 a Girifalco (1.937.503), 4 a Curinga (896.814), 104 a Lamezia Terme (18.126.967), mentre dal lato opposto nel lametino sono stati 1.140 a dichiarare un reddito complessivo minore o uguale a zero euro (571 solo a Lamezia Terme).

Limitandosi alla ormai quarta città della Calabria, che da sola ha metà dei contribuenti dell'area presa in esame (per un reddito imponibile di 615.287.521 euro), le fasce più rappresentate sono quella da zero a 10.000 euro (16.380) e da 15.000 a 26.000 (9.217), con a seguire da 26.000 a 55.000 (6.358) e da 10.000 a 15.000 (5.810).

Oltre ai 104 “paperoni”, figurano anche 499 contribuenti tra i 55.000 e i 75.000 euro, e 431 tra i 75.000 a 120.000.

