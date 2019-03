The Italian Gentleman, il fashion blogger con radici lametine

ARTE E CULTURA

Venerdì 29 Marzo 2019 - 18:30

E’ nativo di Lamezia Terme il famoso fashion blogger e web influencer di moda maschile Antonio Raffaelli, conosciuto con il nome de “Il Marchese”, fondatore del sito “The Italian Gentleman-Il blog del Marchese” e definito da La Stampa “L’aristo-Fashionist”, e dal mensile Freccia Rossa “L’ultimo gentleman del 2.0”.

Con 34.007 like su Facebook, 15.100 followe su twitter, 92.100 follower su instagram, il professionista trapiantato da anni in Toscana, dove si occupa di press office on-line ed off-line, social media manager e p.r di aziende, è apparso anche su Rai Uno nella trasmissione “Top tutto quanto fa moda e tendenza”, con uno spazio dedicato ai consigli sulla moda maschile. Il blog è stato protagonista della mostra “Il nuovo vocabolario della moda italiana” alla Triennale di Milano”, come esponente dei blogger maschili, con la seguente dicitura: “Blog dedicato all’eleganza e alla moda maschile con un focus specifico sulle tendenze e lo stile di vita del gentleman italiano. Il diario personale del suo fondatore che racconta di arte, lusso, cultura in chiave maschile e discute temi legati alla grande tradizione della sartoria italiana e al fatto su misura, offrendo consigli di stile, e presentando differenti occasioni d’uso e specifici dress code”. Le foto dei suoi outfit sono finite anche sul New York Times, L'Officiel Korea, Gq France, Vanity Fair International, Runway Manhattan, Vogue Russia e Cina, Leon Giappone oltre che su stampa italiana come La Nazione, Il Tempo, Panorama, Il Messaggero.