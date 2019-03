Martedì mattina incontro organizzato dalla Cisl sulle politiche per il lavoro, gli investimenti per la crescita, le infrastrutture per lo sviluppo

POLITICA

Sabato 30 Marzo 2019 - 11:50

«Le politiche per il lavoro, gli investimenti per la crescita, le infrastrutture per lo sviluppo. Il nostro progetto per la Calabria”. È questo il tema del workshop organizzato dalla Cisl Calabria che si svolgerà martedì con inizio alle 10 al Grand Hotel Lamezia. Ad aprire i lavori la relazione sulla situazione socio-economica della regione del segretario generale della Cisl Calabria Tonino Russo Sono previsti gli interventi di Claudio Durigon (sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche sociali), Natale Mazzuca (presidente di Unindustria Calabria), Klaus Algieri (presidente di Unioncamere Calabria) e Mario Oliverio (presidente della Regione Calabria). Al confronto, coordinato dal caporedattore del Tgr Calabria Luca Ponzi, prenderanno parte anche il coordinatore territoriale dell’Anas Calabria Giuseppe Ferrara e il responsabile della direzione investimenti di Rfi Enzo Macello. Concluderà l’appuntamento Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

«Sarà un’occasione – sottolinea Tonino Russo – di confronto sulle ipotesi di sviluppo della nostra regione tra alcuni degli attori principali che operano sul territorio e per chiedere loro anche impegni concreti in questa direzione. Ma sarà anche utile per illustrare le nostre idee che riteniamo precondizioni per creare occupazione e crescita socio-economica in Calabria. Contiamo come Cisl – conclude Russo – di continuare, anche con iniziative come questa, a dare un contributo attivo all’elaborazione di strategie complessive di politica economica finalizzate a far recuperare il gap tra la nostra regione e il resto del Paese».