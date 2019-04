Sono 8 i giocatori di compagini lametine tra i 60 convocati nelle 3 selezioni giovanili calabresi della 58^ edizione del Torneo delle Regioni

SPORT

Venerdì 12 Aprile 2019 - 16:30

Sono 8 i giocatori di compagini lametine tra i 60 convocati nelle 3 selezioni giovanili calabresi impegnate nella 58^ edizione del Torneo delle Regioni che quest’anno si disputerà nel Lazio dal 14 al 19 aprile. Il quartier generale della delegazione calabrese sarà Fiuggi e da qui si partirà per giocare sui campi di Broccostella, San Giovanni Incarico e Piglio rispettivamente alla prima, alla seconda ed alla terza gara del girone eliminatorio. I tecnici delle Rappresentative Regionali, Salerno per la Under 19, De Sensi per la Under 17 e Ferragina per la Under 15, hanno diramato gli elenchi dei 20 convocati che rappresenteranno la Calabria alla prestigiosa manifestazione.

Il girone eliminatorio, le cui gare verranno disputate sabato, domenica e lunedì, vedrà impegnati i ragazzi calabresi contro le selezioni di Molise, Bolzano e Puglia. Le tre rose dopo gli ultimi raduni svolti in settimana, martedì Under 15, mercoledì Under 17 e giovedì Under 19, sono pronte per concludere al meglio il percorso iniziato a dicembre, fatto di numerosi raduni ed amichevoli in cui alla fine i selezionatori hanno individuato coloro i quali si sono dimostrati funzionali alle rispettive idee di calcio. «Il nostro obiettivo prioritario è sempre quello di dare opportunità importanti ai nostri giovani per mettere in mostra le loro qualità. Per tutti i ragazzi partecipanti, il Torneo delle Regioni rappresenta un impegno importante nella speranza di raggiungere futuri e più ambiti traguardi nell’ambito del cosiddetto “calcio che conta” ed ecco perché è necessario profondere ogni sforzo possibile per rendere, oltre che piacevole, anche proficua la partecipazione dei giovani protagonisti ad un evento di tale importanza per la loro crescita sportiva e culturale» commenta il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi il quale ha poi continuato: «Crediamo fortemente nel valore tecnico delle nostre Rappresentative ed aldilà di polemiche inutili sono convinto che il lavoro svolto in questi mesi dai selezionatori e dagli staff tecnici, sebbene difficoltoso, sia stato portato avanti con senso di responsabilità. A tutta la spedizione calabrese auguro di trascorrere una intensa settimana di sport consapevole che dal punto di vista tecnico ed organizzativo hanno preparato al meglio questo evento per rappresentare con dignità e orgoglio la nostra Calabria in questa manifestazione dalla grande tradizione calcistica. Agli atleti ed agli staff delle squadre giunga pertanto il mio personale “in bocca al lupo” , mentre al Comitato Organizzatore quello di una ottima riuscita dell’evento».

Il programma gare:

Sabato 13 aprile – Campo “Comunale” - Broccostella (U15 09:30 – U17 11:00 – U19 16:30)

Molise – Calabria

Domenica 14 aprile – Campo “Comunale” San Giovanni Incarico (U15 09:30 – U17 11:00 – U19 16:30)

Calabria – Bolzano

Lunedì 15 aprile – Campo “Fraiegari” Piglio (U15 09:00 – U17 10:30 – U19 16:30)

Puglia – Calabria

I convocati e gli staff

Under 15

Under 17

Under 19