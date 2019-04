SPORT

La Lamezia Soccer batte a Vibo Valentia in finale play off per 3-0 il Kroton Futsal ed approda nella corsa verso la serie B di calcio a 5

Sabato 13 Aprile 2019 - 17:35

Una notizia positiva per lo sport lametino dopo una stagione più che nefasta a livello strutturale (né il Comune ad oggi ha ritenuto di fornire tempistiche e chiarimenti su quando si potrà tornare alla normalità per gli impianti lametini, dato anche il piano triennale delle opere pubbliche che non induce alcun ottimismo): la Lamezia Soccer batte a Vibo Valentia in finale play off per 3-0 (tripletta di Deodato) il Kroton Futsal ed approda nella corsa verso la serie B di calcio a 5.

Gli spareggi nazionali inizieranno il 18 maggio in Calabria contro una compagine siciliana e poi trasferta il 25 maggio o l’1 giugno in Abruzzo