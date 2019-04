Ricercato da febbraio per furto in Veneto, trovato alla stazione di Lamezia Terme Centrale con 4,1 grammi di hashish e 1,5 grammi di marijuana

CRONACA

Giovedì 18 Aprile 2019 - 16:40

Una pattuglia della squadra cinofili del Nopi del gruppo di Lamezia Terme, con il cane “Anita”, in servizio di presso la stazione Centrale di Lamezia Terme, ha proceduto all’arresto di Adil Smali, nato in Marocco, 42 anni e residente a Lonato del Garda, in quanto risultato colpito dal decreto di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Verona a febbraio 2019 per furto aggravato.

L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di 4,1 grammi di hashish e 1,5 grammi di marijuana, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I successivi accertamenti svolti, hanno consentito di accertare che sul 42enne gravava la misura cautelare già citata. Dell’arresto è stato informato il pm di turno della procura della Repubblica di Lamezia Terme. L’uomo è stato in seguito associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.