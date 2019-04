Elezioni europee, stabilito dall'amministrazione comunale lametina il numero di spazi pubblicitari nei centri abitati e nelle località cittadine

POLITICA

Martedì 23 Aprile 2019 - 19:0

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio, stabilito dall'amministrazione comunale lametina il numero di spazi nei centri abitati e nelle località cittadine da destinare mediante distinti tabelloni o riquadri alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

CENTRO ABITATO DI NICASTRO:

1.Piazza Stocco muro sottostante Municipio con sostegni propri

2.Piazza della Repubblica con sostegni propri

3.Via A. Moro murale

4.Via Indipendenza murale

5.Via Conforti murale

6.Via Dei Normanni murale

7.Via S.Miceli murale

CENTRO ABITATO SAMBIASE:

1.Sottopasso Ferroviario (per Savutano) murale

2. Via Salvemini murale

3.Via G. Matteotti con sostegni propri

4.Piazza G. Matteotti con sostegni propri

5.Via G. De Sensi murale

CENTRO ABITATO S. EUFEMIA LAMEZIA:

1.Via Del Mare-Cimitero murale

2.Via U. Boccioni con sostegni propri

3. viale S.Bruno murale

CENTRO ABITATO BELLA:

1.C.da Guerrieri Serra murale

2.Via Lazio,Via Saladini, Via F.Tramonte e P. Cristiano con sostegni propri

3.Via Duca D'Aosta con sostegni propri

CENTRO ABITATO FRONTI:

1.Strada Provinciale murale

CENTRO ABITATO SCINA':

1. Sottopasso Ferroviario – via della Vittoria murale

2.Via Del Progresso con sostegni propri

CENTRO ABITATO ZANGARONA:

1.Strada Provinciale murale

CENTRO ABITATO BARBUTO – FERRANTAZZO:

1. Via A. Reillo con sostegni propri

CENTRO ABITATO S. PIETRO LAMETINO:

1.Lungo Muro Ferroviario murale

CENTRO ABITATO GOLFO VETERE:

1.Strada Provinciale murale

CENTRO ABITATO ACQUAFREDDA:

1.Loc. Mendicino murale

CENTRO ABITATO GABELLA –ACQUADAUZANO:

1.Limitrofe murale