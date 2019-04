Il-5-maggio-seconda-New-Edition-Panoramica-di-Primavera

SPORT

Venerdì 26 Aprile 2019 - 11:45

Si terrà lunedì al Chiostro Caffè Letterario alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione della “Seconda New Edition Panoramica di Primavera”.

La manifestazione di corsa su strada che si svolgerà a Lamezia Terme domenica 5 maggio, a partire dalle 9.30, sarà valida a livello agonistico come 3a prova del Campionato Regionale Di Società Master della Fidal Calabria, ed a livello non competitivo, con partecipazione aperta a tutti, come passeggiata a passo libero e/o camminata tecnica in compagnia degli istruttori del Fitwalking.

«Un appuntamento iconico della e per la città di Lamezia Terme, per il suo essere perfetto incontro grazie allo sport, tra agonisti, runner amatoriali, appassionati, ed occasione di socialità come ritrovo per famiglie, giovani, nonni e bambini» valuta Pietro Gatto, presidente dell'Associazione Sportiva ASD Nik Run for Nicholas che, in sinergia con Asd Violettaclub, Atletica Amica, Libertas Atletica Lamezia e Calabria Fitwalking, è impegnata nella promozione di iniziative a favore della comunità, incoraggiando inoltre, uno stile di vita salutare

Il percorso panoramico che concilia storia, cultura, sport e natura, si snoderà per una lunghezza di circa 10 km, partendo dal centro storico di Corso Numistrano dove sarà allestito l’arco partenza/arrivo ed attraversando Via Ettore Ruggero De Medici – Via Milite Ignoto - Via Conforti – Viale Dei Normanni - SP159/1 - Magolà - SP77 – SP78 – Zangarona - SP163/2 – Via Indipendenza – Largo S. Antonio – Largo Angotti – Piazza Felice Sacchi – Piazza Stocco – con l’arrivo su Corso Numistrano.

PREMI COMPETITIVA

Trofeo Mario Gatto, al 1° assoluto al traguardo

Trofeo Orazio Di Marzio, alla 1° assoluta al traguardo

Primi 3 classificati m/f di ogni categoria

PREMI FITWALKING E PASSEGGIATA

I primi 20 gruppi più numerosi in termini di iscritti

I primi 10 neonati m/f anche in passeggino

Le prime 5 famiglie più numerose

I primi 3 fido (cane, gatto, etc.)

PREMI DI PARTECIPAZIONE

T-shirt, medaglia

RISTORO

metà percorso e arrivo con degustazione di prodotti tipici