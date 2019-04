Domani nell'auditorium della Fondazione Mediterranea Terina si terrà la quarta gara nazionale di kangoo jumps.

SPORT

Sabato 27 Aprile 2019 - 15:30

Kangoo Jumps Italia in collaborazione con Csen Calabria (vice presidente Luigi Papaleo) domani nell'auditorium della Fondazione Mediterranea Terina terrà la quarta gara nazionale di kangoo jumps.

Nel Teatro Otto ciclisti 18 gruppi provenienti da tutta Italia, con a capo ciascuno il proprio team leader, si sfideranno con le loro coreografie tecniche e musicali, alla presenza tra l'altro del Referente Tecnico Nazionale Kangoo Jumps Giovanni De Luca.

I gruppi presenteranno alla giuria in slot da 3 a 5 minuti la loro coreografia, e saranno giudicati in base a diversi fattori: scelta della musica, coordinamento tra i membri del gruppo e coreografia stessa. La giuria è composta da tecnici specializzati, con ospite d'onore la Trainer Kangoo Jumps Roxana Visterneanu, arrivata dalla Romania, che osserverà con attenzione i gruppi.

Le "Kangoo jumps" sono delle particolari calzature simili a degli stivaletti da rollerblade che sulla suola al posto delle ruote hanno una molla. Inizialmente la scarpetta nasce come elemento riabilitativo, poi diventa disciplina fitness riconosciuta dallo Csen Nazionale & Coni.