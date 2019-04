Finanziamenti da 2.300.000 euro per il ripristino delle strade provinciali danneggiate dal maltempo

INPROVINCIA

Domenica 28 Aprile 2019 - 15:50

Per scuole e strade arrivano due ok importanti alle richieste di finanziamento promosse dalla Provincia di Catanzaro. Il primo via libera lo ha disposto la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Protezione civile, che ha accordato la richiesta di finanziamento di 2.300.000 euro per la sistemazione di strade che, a seguito dei danni subiti con l’alluvione dell’ottobre scorso, necessitano di interventi manutentivi.

Il secondo ok è arrivato dalla Regione Calabria e consentirà alla Provincia di Catanzaro di procedere all’adeguamento sismico dell’Itc Grimaldi di Catanzaro (4 milioni di euro) e alle operazioni di demolizione e costruzione dell’Iti “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale (3.500.000 euro).

In totale, la Provincia, settori Viabilità ed Edilizia scolastica guidati da Floriano Siniscalco, ha ottenuto 9.800.000 euro di finanziamenti che saranno utilizzati per dare risposte risolutive a problematiche presenti sul territorio.

«Ci muoviamo su ogni fronte, tempestivamente e con grande energia – ha detto il presidente Sergio Abramo - perché i finanziamenti che è possibile ottenere non vadano persi. Avere a disposizione oltre due milioni di euro per la sistemazione di strade danneggiate, ricadenti su tutto il territorio provinciale, è molto importante perché consente l’esecuzione di interventi prioritari ma, talvolta, non immediatamente eseguibili a causa della pochezza delle risorse finanziarie a disposizione. Mentre la sicurezza nelle scuole è uno dei temi su cui maggiormente sono concentrate le nostre azioni e la nostra attenzione. Lavorare con serietà, la stessa che la mia Amministrazione mette in campo quotidianamente, è l’unica via che garantisce il raggiungimento di risultati soddisfacenti».