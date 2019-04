SPORT

Domenica 28 Aprile 2019 - 20:30

Vince a Reggio Calabria la prima gara delle finals di serie c silver calabrese l'Enjoy Lamezia, che batte per 73-57 i padroni di casa della Vis.

Reggini che avevano chiuso in vantaggio il primo quarto (22-17), con ospiti a ribaltare il risultato prima dell'intervallo lungo (30-36). Fall e compagni tengono le distanze anche alla fine del terzo quarto (51-56) dilagando poi nel finale vittorioso.