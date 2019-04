Ufficializzata-anche-dalla-giunta-comunale-di-Reggio-Calabria-la-convenzione-per-l-uso-part-time-del-comandante-della-polizia-locale-di-Lamezia-Terme

ISTITUZIONE

Lunedì 29 Aprile 2019 - 17:15

La Giunta comunale di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato questa mattina lo schema di convenzione per l'utilizzazione temporanea del Dirigente Salvatore Zucco, attualmente in servizio presso il Comune di Lamezia Terme, che per i prossimi tre mesi ricoprirà in via temporanea (2 giorni a settimana) l'incarico di Comandante della Polizia Municipale reggina.

A darne notizia in una nota congiunta l'Assessore alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti ed il Vicesindaco con delega al Personale Armando Neri, che hanno ringraziato il settore che, con la supervisione della Dirigente Carmen Stracuzza, ha completato la procedura come da indirizzo dell'Amministrazione.

La convenzione approvata dalla Giunta prende atto dell'adesione dello stesso Comandante Zucco e della disponibilità espressa dal Comune di Lamezia Terme che ha riscontrato parere favorevole circa la richiesta avanzata dal Municipio reggino per l'utilizzo temporaneo del Dirigente Comandante della Polizia Municipale.

Contestualmente l'Amministrazione comunale reggina ha aperto lo scorso 9 aprile la procedura di mobilità ex art.30 D.Lgs. 165 del 2001 per la copertura a tempo indeterminato del posto di Dirigente Comandante della Polizia Municipale. La procedura per l'individuazione del nuovo Comandante a tempo indeterminato scadrà il prossimo 9 maggio ed in caso di esito positivo, darà il via all'iter per la contrattualizzazione, in via definitiva, del nuovo Comandante del corpo della Polizia Municipale reggina, già previsto nel piano di Programmazione del fabbisogno e delle assunzioni per l'anno 2019.

Per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato sarà necessario attendere l'approvazione del documento di bilancio previsionale per l'annualità 2019, la cui scadenza, nel caso del Comune di Reggio Calabria, è stata recentemente posticipata, a seguito del parere positivo della Conferenza Stato-Città, al prossimo 30 luglio.

«La convenzione approvata dall'esecutivo comunale reggino – hanno spiegato nella nota l'Assessore Zimbalatti e il Vicesindaco Neri – costituisce l'atto definitivo per l'avvio del servizio temporaneo del Dirigente Salvatore Zucco, cui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo convinti che il Comandante Zucco costituirà un valido traghettamento che consentirà al Corpo della Polizia Municipale di mantenere una guida solida anche in questa fase di transizione, fino al completamento della procedura di contrattualizzazione a tempo indeterminato che darà al nostro Comando un vertice più stabile e definitivo».