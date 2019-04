Il Comune contesta sé stesso, revocando e riapprovando la macrostruttura dopo aver modificato il regolamento degli uffici

ISTITUZIONE

Martedì 30 Aprile 2019 - 14:5

Il Comune contesta sé stesso, o quanto meno i 2/3 della terna commissariale (ieri presenti Colosimo ed Alecci, assente Fusaro che invece a marzo ha festeggiato l'anno di nomina in sostituzione della D'Ovidio) prima revocano la macrostruttura approvata a marzo dalla giunta Mascaro, durtante il mese di ritorno in attività tra la sentenza del Tar del Lazio e la sospensiva del Consiglio di Stato in merito allo scioglimento del consiglio comunale decretato a novembre 2017, poi riapprovano il medesimo atto amministrativo che già in origine sarebbe dovuto entrare a regime da domani.

Nella delibera di revoca si contesta che «la macrostruttura organizzativa dell'Ente deve necessariamente essere conforme alle norme previste dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, che ne stabilisce l’articolazione, i livelli organizzativi e funzionali», revocando gli atti amministrativi di marzo «in quanto l’articolazione prevista per l’organizzazione dell’Ente è stata effettuata al livello dei Settori senza procedere all'individuazione delle Aree di direzione o all’abrogazione o disapplicazione di tale livello apicale della macrostruttura».

Al netto degli organi di indirizzo politico differenti, però, quelli di indirizzo amministrativo sono i medesimi (dirigenti e segretario generale), ovvero coloro i quali a marzo firmavano regolarità di atti che ora ritengono non essere affini ai regolamenti vigenti. Nella seduta della terna commissariale ieri però si è anche andati oltre, abrogando i commi ed articoli contestati del regolamento degli uffici, per poi riapprovare così la macrostruttura per come deliberata dalla giunta Mascaro che, spariti i motivi ostativi, nell'arco della giornata torna ad essere valida.

Anche la delibera della terna commissariale rimarca le difficoltà della macchina amministrativa che andranno ad aumentare con i pensionamenti in arrivo in estate con “Quota 100”, e soli 3 dirigenti presenti su 7 da pianta organica, sottolineando che «allo stato sussiste l'impossibilità di procedere alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica sia per la mancata approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020, nonché, in generale per le limitazioni assunzionali degli Enti e per il rispetto delle regole di contabilità pubblica». Le responsabilità della terna sulle mancate approvazioni dei documenti contabili su questo ultimo aspetto (così come anche sul piano del fabbisogno triennale 2019-2021) però non sono parimenti rimarcate nella delibera, così come non si accenna al placet dato al comandante della polizia locale (ovvero uno dei soli 3 dirigenti in servizio) di essere aggregato a Reggio Calabria per 2 giorni a settimana per un periodo trimestrale. Salvata la regolarità della forma, rimangono i problemi della sostanza che saranno lasciati in eredità a chi subentrerà a fine anno alla guida del Comune.

Gi.Ga.