Passaggio-di-consegne-tra-Salvino-e-Valotta-per-la-direzione-del-Corap

Martedì 30 Aprile 2019 - 14:32

Presso la sede della Giunta regionale della Calabria si è svolta, alla presenza del Presidente Mario Oliverio, la cerimonia per il passaggio delle consegne per la direzione del Corap – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive- dal Commissari Carmelo Salvino al nuovo Direttore Generale, Filippo Valotta, già Dirigente dell’Area Tecnica del Corap.

Il Presidente ha ringraziato Salvino per l’impegno profuso in una fase molto delicata di transizione dell’Ente ed ha ricordato il notevole impegno della Regione Calabria per ridare piena operatività al Corap anche alla luce della nuova fase che si apre nelle aree industriali con la costituzione delle Zone Economiche Speciali ed il notevole impegno infrastrutturale posto in essere per l’attrazione di nuovi investimenti ed il sostegno alle aziende insediate negli agglomerati.

«Fra le priorità assegnate al nuovo Direttore Generale - ha dichiarato il Presidente Oliverio - vi è quella dell’approvazione del nuovo piano industriale con una riorganizzazione complessiva dell’Ente tesa a migliorarne le capacità operative in un ottica di Ente moderno, finalizzato a fornire un forte impulso allo sviluppo delle attività produttive della Regione Calabria ed adeguato alle nuove sfide del mercato globale».