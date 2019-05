CRONACA

Nuova camera di consiglio il 16 maggio nella vicenda dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme che sarà giudicata in via definitiva dal Consiglio di Stato

Mercoledì 01 Maggio 2019 - 10:20

Nuovo passaggio intermedio nella vicenda dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme che sarà giudicata in via definitiva dal Consiglio di Stato.

In seguito all'istanza di revoca o modifica di misura cautelare presentata il 18 aprile dagli appelati (quindi il fronte dell'ex sindaco Mascaro e assessori che sostengono la tesi dell'infondatezza dello scioglimento) ci sarà una nuova camera di consiglio il 16 maggio (ancora da assegnare chi sarà il magistrato relatore, presidente sarà Roberto Garofoli), mentre l'udienza pubblica è fissata per il 19 settembre (anche in questo caso magistrato da assegnare).

L'11 aprile la terza sezione del consiglio di Stato aveva confermato la sospensiva arrivata il 23 marzo che aveva fatto tornare al Comune la terna commissariale insediatasi a fine novembre 2017, e poi sollevata a febbraio 2019 dalla sentenza del Tar del Lazio che revocava lo scioglimento del consiglio comunale, il 4 aprile prolungato fino al 24 novembre.

Gi.Ga.