La 'strada che non c'è' divisa tra l'appalto da completare dalla Provincia e quello da assegnare da parte di Anas

Mercoledì 01 Maggio 2019 - 11:50

Nuovo sopralluogo dei deputati 5 Stelle sulla “strada che non c'è”, ovvero il collegamento tra le aree interne della provincia di Cosenza e quelle di Catanzaro. La deputata Elisabetta Barbuto membro della commissione Trasporti, ha incontrato gli attivisti del comitato ”La Strada Che non c’è” direttamente sul tracciato ed ha percorso il tratto dove sono in corso i lavori, «potendo toccare con mano la reale situazione di precarietà della zona centrale della Calabria e l’assoluta necessita primaria della realizzazione di questa arteria, potendo visionare personalmente anche il tratto della ex strada statale 19 nei pressi di Tiriolo a rischio chiusura per frana, ed essendo l’unica strada degna di nota che sta collassando, in caso di chiusura metterebbe in ginocchio un intero territorio», sostiene la nota del comitato, «è stata anche visitata la tratta di ferrovie della Calabria anch’essa ancora interrotta e obsoleta».

La giornata organizzata dagli attivisti pentastellati di Serrastretta guidati da Antonio Fazio è proseguita con un incontro pubblico dove si è parlato anche di sanità territoriale carente. Erano presenti i parlamentari Elisabetta Barbuto, Dalila Nesci, Bianca Laura Granato e Francesco Forciniti, molti cittadini e associazioni.

Gli attivisti del Comitato “La Strada che non c’è” hanno sottolineato ai parlamentari come «il territorio è sprovvisto totalmente di strade, e i cittadini di queste zone sono costretti a elemosinare una semplice strada a due corsie, moderna, che dopo più di 30 anni non vede la luce, mentre in altre zone molto più a settentrione si realizzano doppioni di opere molto più invasive e costose che non vuole nessuno».

I parlamentari presenti hanno preso l’impegno di seguire nei mesi futuri l’evolversi della situazione, sperando di poter risolvere questa annosa situazione di isolamento del territorio. Ma i lavori proseguono lentamente solo nel primo tratto Coraci - Decollatura, appaltati dalla Provincia di Catanzaro, con il comitato ad auspicare «che presto l’ente intermedio appalti i restanti soldi già disponibili, che dovrebbero ammontare a circa 7,5 milioni di euro (3,5 milioni dati dalla Regione e i restanti 4 milioni circa che rimangono dal ribasso di cui sono in corso i lavori). Questi dovrebbero bastare a terminare il tratto Coraci – Decollatura, che sono comunque passati da poco ad Anas, che speriamo presto dovrà realizzare il restante tratto da Decollatura alla S.S. 280 dei Due Mari».