Si-chiude-con-una-sconfitta-al-PalaGems-contro-la-Lazio-la-formativa-avventura-in-Serie-A-della-Royal-Team-Lamezia

Mercoledì 01 Maggio 2019 - 19:25

LAZIO-ROYAL TEAM LAMEZIA 5-1 (3-0 p.t.)

LAZIO: Scarcella, Ceccobelli, Barca, Grieco, Vanelli, D'Angelo, Felicetti, D'Ambrosio, Luzi, Pelone, Umbro, Neroni. All. Chilelli

LAMEZIA: Cacciola, De Sarro, Di Piazza, Gatto, Primavera, Kalè, Saraniti, Siciliano, Furno, Corrao. All. Carnuccio

MARCATRICI: 3'36'' p.t. Grieco (L), 11'05'' Vanelli (L), 14'52'' e 1'51'' s.t. Neroni (L), 5'36'' Saraniti (LAM), 7'15'' D'Ambrosio (L)

ARBITRI: Emanuele Roscini (Foligno), Natalia Bernardino (Terni), Davide Fardelli (Cassino)

Si chiude al PalaGems contro la Lazio la formativa avventura in Serie A della Royal Team Lamezia, al culmine di una stagione costellata da tante criticità e problematiche per la chiusura di ogni possibile struttura in città in cui poter disputare il massimo campionato nazionale di futsal o potersi allenare al coperto.

Le padroni di casa, nonostante l'aver schierato parecchi degli elementi più giovani tenendo a riposo le giocatrici più esperte, hanno comunque ben figurato battendo per 5-1 le calabresi (per le biancoverdi gol Saraniti su assist Di Piazza)