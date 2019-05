Il Coordinamento Sanità 19 Marzo sollecita un incontro con Cotticelli sui temi attorno all'ospedale Giovanni Paolo II

SANITA' E SALUTE

Giovedì 02 Maggio 2019 - 15:45

Nel contesto dello scontro istituzionale tra Regione e Governo sul tema della sanità, anche alla luce dell'ultimo decreto dedicato alla Calabria, il “Coordinamento Sanità 19 Marzo” chiede attenzione ai due deputati lametini su «sicurezza, 20 milioni di fondi sospesi (ovvero la quota parte destinata agli interventi per l'ospedale Giovanni Paolo II), carenza di personale e di attrezzature ed entro il mese di luglio anche 144 pensionamenti», volendo avere un incontro con il commissario regionale alla Sanità Saverio Cotticelli «perchè ascolti la nostra analisi e possa dire quale progetto c’è sulla sanità del lametino. Oltre a ciò, è necessario che gli stessi informino della situazione inerente la mancanza di sicurezza esistente nell’ospedale di Lamezia anche Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, il Questore, il responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza e quello della Caserma dei Carabinieri di Lamezia. È necessario che insieme decidano come garantire in sicurezza il diritto al lavoro e alla cura nell’area interna ed esterna dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di via Perugini».

Il comitato chiede «un presidio h24 della polizia o dei militari dell’esercito» poiché «la Polizia di Stato ha un presidio all’interno dell’ospedale con una unità, che però resta all’interno della struttura dalla mattina sino alle 14. Concluso il turno, sino al giorno dopo, il presidio di polizia rimane sguarnito. Se c’è un’emergenza che richiede l’intervento degli agenti di polizia, questi non sono all’interno della struttura e sappiamo bene che l’eventualità di un’emergenza, purtroppo, esiste spesso», citando anche i casi di Tso, anche se commissariato ed ospedale distano pochi minuti di macchina, così come stessa distanza esiste tra la nuova caserma dei carabinieri.