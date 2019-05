POLITICA

Ufficializzata la nomina nel Cda Sacal di Serena Notaro come rappresentante della Provincia di Catanzaro

Giovedì 02 Maggio 2019 - 16:0

Ufficializzata la nomina nel Cda Sacal di Serena Notaro come rappresentante della Provincia di Catanzaro, con oggi un primo incontro con il Presidente Arturo De Felice.

«La gestione della Sacal deve puntare alla valorizzazione del territorio e delle risorse umane. L’obbiettivo rimane quello di ampliare i servizi strategici aeroportuali, proponendo l’apertura di nuovi percorsi didattici ad indirizzo aeronautico, presso gli istituti tecnici della provincia, avvalendosi di tirocini ad alta formazione, ed offrendo un’ulteriore opportunità ai nostri studenti», dichiara online la Notaro, «ringrazio per questo nuovo compito il Presidente della Provincia Sergio Abramo, il Consigliere provinciale Nicola Azzarito Cannella e la Lega Calabria, in particolar modo, il deputato Domenico Furgiuele. Cercherò di ricoprire il ruolo con la serietà, la competenza e l’impegno che mi contraddistinguono».