Giovedì 02 Maggio 2019 - 20:35

L'esclusione di Lamezia Terme dai finanziamenti regionali del Progetto City Logistic trova il rammarico di Change Destiny No Profit. «Il piano di sviluppo avrebbe garantito migliore vivibilità e accesso a nuovi mezzi di trasporto di minore impatto ambientale», sottolinea Garri, esperto di energie alternative e risparmio energetico, «oltre alla diffusione di nuove e buone pratiche di mobilità, come quella del car shearing, tanto diffuso in tutta Europa».

«A Lamezia la mobilità urbana, troppo spesso sembra essere al vero e proprio collasso», aggiunge la Presidente Morabito, «con una qualità dell'aria che, se avessimo accesso ai dati (che in verità son sul sito dell'Arpacal, pubblici e consultabili, ma con la stazione posta all'interno del parcheggio del Comune, nb), potremo di certo definire quantomeno poco salubre. E tutto questo ai danni di ognuno di noi. A pochi giorni della manifestazione ecologica "Grazie Madre Terra", unico evento in tutta la Calabria, in collaborazione col Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che ha visto la piantagione di 40 alberi in totale, fonte di ossigeno per noi e per le future generazioni, la cittadinanza continua a subire gli effetti nefasti del traffico, ma ancor di più dell'ennesima opportunità dissolta nel nulla».