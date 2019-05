SPORT

Sarà il Camaro l'avversaria del Sambiase nel percorso interregionale tra le vincenti dei vari campionati regionali under 19. La squadra di Messina (in foto i festeggiamenti immortalati dal sito della società), dopo un percorso stagionale fatto di sole vittorie, è campione regionale juniores siciliana dopo aver battuto 1-0 il Parmonval.

Il rigore di D'Amico al 17' della ripresa vale i 3 punti, in una gara con occasioni e recriminazioni da ambo i lati (per il Parmonval arriveranno anche 3 espulsioni nell'ultimo quarto d'ora di gara), mentre per Filippo Romeo e i suoi ragazzi, imbattuti da novembre 2017, la gioia ed il riscatto dalla sconfitta subita in finale ai rigori lo scorso anno con la soddisfazione del titolo 2018/2019 e il seguente approdo alla fase nazionale dove affronterà il Sambiase in gara di andata e ritorno (sabato alle 15.30 al "Gianni Renda", ritorno il 18 maggio in Sicilia).