ARTE E CULTURA

Venerdì 17 Maggio 2019 - 19:0

Dal 20 maggio al 25 maggio quarta settimana per “Il maggio dei libri”, organizzato dal Sistema Bibliotecario Lametino in collaborazione con la Biblioteca comunale di Lamezia Terme che sarà ospitato prevalentemente al Chiostro Caffè Letterario.

Le iniziative in programma sono:

20 maggio: orizzonti verticali di Tonino Spena dialogano con l’autore Luisa Vaccaro, Antonio Pagliuso e Valentina Rosaria Cacciola, presso Chiostro Caffe’ Letterario ore 18:00

21 maggio: “letture ad alta voce in occasione dell’anno vinciano: “Leonardo da Vinci genio senza tempo” Davide Morosinotto ore 9:30/12:30

22 maggio: terre senza pace, uno sguardo sui conflitti dimenticati “Iraq la guerra delle menzogne; interviene Don Renato Sacco a cura di Paxchristi Italia in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino ore 18:30 presso Chiostro Caffe’ Letterario

22 maggio: scrittori in cerca di lettori 2019 – a cura della Grafiche’ Editore

conversazioni con gli autori

voce recitante Giancarlo Davoli

agli incontri saranno presenti gli autori

coordina Nella Fragale – Chiostro Caffe’ letterario ore 18,00

- “Gianni Renda, il volto splendente di un giovane del sud” di Filipppo D'andrea

- “Joachim Murat, la vera storia della morte violenta del re di Napoli” di Vincenzo Villella

- “Rêverie, tratto da una storia falsa” di Luca Francesco Giacobbe

- “il tango ed i suoi labirinti” di Antonio Cittadino

intermezzo tra note musicali e tè

secondo incontro ore 19,15

- “sulle ali del tempo” di Sara Matera

- “e vissi aspettando il sole” di Maria Russo

- “sussurri del Reventino” di Maria Grazia Paola

- “il racconto di una lunga vita associativa conquistata sul campo” di Ippolita Lo Russo Torchia

23 maggio 2019 Fabrizio Massimilla presenta "la collina di Dio" scatole parlanti edizioni, interviene Pasquale Allegro (editor) presso Mondadori Bookstore, c.so g. Nicotera 220 ore 18.00

23 maggio ore 18.00- "incommensurabilmente” di Nando Scarmozzino presso la sede del sistema, dialogano con l’autore Filippo D'Andrea -Giovanni Bianco (console touring club Lamezia) - intermezzi musicali a cura di: Rocco Zappone (chitarra classica); Maria Maiolo (clarinetto); Elena Micali (clarinetto), tutti del conservatorio "Torrefranca" di Vibo Valentia.

24 maggio: incontro junior bookclub, discussione sul libro letto "Eragon"3 presso Mondadori Bookstore, ore 16.00

24 maggio: “sulla democrazia. temi di scienza politica sull’idea di democrazia” di Mario Astarita “la stagione della balena bianca. La dc e gli anni del centralismo italiano (1947/1963)” di Mario Astarita -editore Il Pensiero - Chiostro Caffe’ Letterario ore 18,00

24 maggio: laboratorio artistico. tecniche pittoriche a cura di Massimiliano Lo Russo ore 9:00/12:30

25 maggio: Marzia Sicignano presenta "Aria" Mondadori editore, interviene Valentina Dattilo (giornalista) presso Mondadori Bookstore, c.so g. Nicotera ore 18.00

25 maggio: l’associazione Cultura D’autore in collaborazione con la libreria Tavella presenta “la lettura dei pensieri di Blaise Pascal” dalle ore 16,30 alle ore 20,00.

25 maggio: scrittori in cerca di lettori 2019 – a cura della Grafiche’ Editore

conversazioni con gli autori tra note musicali e tè

voce recitante Giancarlo Davoli

agli incontri saranno presenti gli autori

coordina Nella Fragale Chiostro Caffe’ Letterario ore 18,00

- “3d therapy, la materializzazione dell’emozione” di Mariannina Amato

- “dal “codice di impulsi informativi” di Aristotele all’editing del genoma” - di Luigino Mazzei

- “respirare” di Antonio Saffioti

- “cujjianti cari” di Ciccio Scalise

intermezzo tra note musicali e tè

secondo incontro ore 19,15

- “la foglia camilla” di Anna Veraldi

- “angeli di carta” di Anna Maria Casalino

- “fratelli? no, feroci conquistatori” di Francesco Antonio Cefalì

- “a passo di capre” di Filippo D’andrea