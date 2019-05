SPORT

Sabato 18 Maggio 2019 - 9:0

Per la Lamezia Soccer ci sarà questo pomeriggio il primo match playoff per l'accesso diretto alla serie B di futsal. Si giocherà “in casa” presso il Palazzetto dello sport di Vibo Valentia contro i siciliani del CUS Palermo, per un triangolare che vede coinvolta anche la vincente dei play off in Abruzzo (Free Time l'Aquila). Ognuna delle tre squadre giocherà una gara in casa e una in trasferta. La formazione che chiuderà in vetta il girone verrà promossa in serie B. Secondo match, al PalaCus di Via Altofonte 80, presso il Centro Universitario Sportivo di Palermo, il 25 maggio, tra siciliani ed il Free Time. Il match dell'1 giugno in Abruzzo, tra Lamezia e l'Aquila, chiuderà il girone e ufficializzerà il nome del club promosso in B.