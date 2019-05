ISTITUZIONE

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, modifiche al traffico da domani alle 7 fino alle 24 di domenica

Su via Cataldi il divieto di circolazione sarà vigente a partire dalle 21, sempre da domani a domenica, con posizionamento di transenne e divieti all'intersezione con via Vercillo e all'intersezione di via Vitt. Emanulele con Corso della Repubblica.

Giovedì 30 Maggio 2019 - 15:0

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, da domani alle 7 fino alle 24 di domenica sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei veicoli di Polizia e di Emergenza, su:

via Caravaggio, ambo i lati, tratto compreso via delle Terme e via della Pace;

via Cupiraggi ambo i lati (tratto compreso tra via Caravaggio e via della Libertà);

via della Libertà, lato nord, ambo i lati, tratto compreso tra l'intersezione con via Cupiraggi e l'intersezione con via della Pace (lato sinistro a salire posizionamento commercianti su aree pubbliche);

via Cataldi, tratto fino a imbocco con via Vercillo su ambo i lati;

Piazza Botticelli lato sinistro e destro (altezza isola pedonale) tratto compreso tra via Togliatti e via Caravaggio;

Piazza 5 Dicembre, già Piazza Diaz, lato sud (altezza monumento ai caduti) tratto compreso tra via S.Rocco e via Salvemini.

Dalle 7 di domani fino alla notte del 2 giugno divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli su:

via Caravaggio, per i veicoli provenienti da via delle Terme;

via Cupiraggi (tratto compreso tra via Caravaggio e via della Libertà);

via della Libertà lato nord, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cupiraggi e l'intersezione con via della Pace e lato sud a partire dall'intersezione con via Caparello, altezza attività “Carpe Diem”;

Piazza 5 Dicembre già Piazza Diaz, lato sud (altezza monumento ai caduti) tratto compreso tra via S.Rocco e via Salvemini.

Su via Cataldi il divieto di circolazione sarà vigente a partire dalle 21, sempre da domani a domenica, con posizionamento di transenne e divieti all'intersezione con via Vercillo e all'intersezione di via Vitt. Emanulele con Corso della Repubblica.

Obbligo di svolta su: