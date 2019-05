Presentato il '1° Memorial Stefania, Christian e Nicolò', in campo le Milan Academy della Calabria

SPORT

Martedì 21 Maggio 2019 - 18:45

Si terrà domenica 2 giugno al Gianni Renda il “1° Memorial Stefania, Christian e Nicolò” organizzato dalla A.S.D. Adelaide Lamezia (Milan Academy), in collaborazione con il Milan Club “Andrea Pazzagli” di Lamezia Terme, che vedrà scendere in campo la categoria “Pulcini” (anno 2008/09/10) al quale parteciperanno tutte le Milan Academy della Calabria (Cosenza, Paola, Praia a Mare e il centro tecnico di Corigliano).

L’evento è stato concepito per ricordare la mamma e i suoi due figli tragicamente scomparsi a Lamezia Terme durante l’alluvione nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2018, con la conferenza stampa di presentazione tenuta questo pomeriggio dagli organizzatori della Milan Academy lametina alla presenza del marito e papà Angelo Frijia, già ospite a Milanello dove era stato accolto da mister Gattuso. A tale iniziativa si è voluto dare infatti delle ‘tinte rossonere’ per via della fede calcistica del piccolo Christian, tifosissimo del Milan, con in chiusura di conferenza stampa il saluto anche da parte dei piccoli calciatori locali ad abbracciare Frijia.