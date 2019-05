Settimana-nazionale-della-sclerosi-multipla-ricca-di-appuntamenti-anche-a-Lamezia

SANITA' E SALUTE

Fino al 29 maggio, in tutta Italia, si accendono i riflettori sulla XVIII Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, principale appuntamento con l’informazione sulla malattia promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua Fondazione (FISM).

“Indipendenza” è la parola chiave che accompagnerà questa Settimana Nazionale: solo la ricerca può consentire a ogni persona una vita in cui sia possibile essere indipendenti. Con il claim “La SM non ci ferma”, AISM celebra in oltre 70 paesi del Mondo, durante la Settimana Nazionale, la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il 25 maggio.

Per l'occasione,sabato e domenica, le piazze di diverse città italiane si coloreranno di verde e profumeranno di ricerca grazie a “Le Erbe Aromatiche di AISM” evento i cui fondi verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica.

Anche nella nostra Provincia, i volontari della sezione AISM Catanzaro, saranno presenti in diverse piazze nei Comuni di Lamezia Terme, Catanzaro, Catanzaro Lido, Tiriolo, Soverato, Simeri Crichi, Chiaravalle e presso il centro commerciale “Due Mari”.

Domenica a sostegno delle campagne #SMuoviti e #laSMnonciferma, la Sezione Provinciale di Catanzaro parteciperà alla 36^ Marcialonga San Francesco di Paola, sottolineando l’importanza di non farsi fermare dalla malattia e da tutte quelle barriere fisiche e mentali che impediscono di andare avanti.

Durante l'intera Settimana Nazionale i volontari saranno presenti anche in alcuni Comuni della Provincia con gli Stand Informativi e il 30 Maggio, alle 17, si terrà presso la sede della Sezione Provinciale AISM di Catanzaro, in Via Basilio Sposato, l'evento informativo dal titolo “SM: Aspetti Psicologici, Riabilitativi e Nuovi Approcci Terapeutici” durante il quale interverranno Angela Gaetano, Presente Provinciale della sezione AISM Catanzaro; Caterina Ermio, Direttore Neurologia, POLT, ASP Catanzaro; Giuseppe Roccia, Responsabile Riabilitazione, Centro di Riabilitazione Estensiva “Casa della Salute”, Chiaravalle Centrale; Domenico Mauro, Psicologo psicoterapeuta, Rete Psicologi AISM.