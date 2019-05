Lamezia-Rifiuti-Zero-e-gli-scout-del-Lamezia-5-ecovolontari-durante-il-Calabria-Fest

MUSICA E SPETTACOLO

Giovedì 23 Maggio 2019 - 8:20

L’associazione di volontariato Lamezia Rifiuti Zero comunica l’intesa stretta con l’associazione culturale Art-Music&Co allo scopo di svolgere alcune importanti attività di sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico che interverrà durante il Calabria Fest Music Award in programma il 6, 7, 8 giugno a Lamezia, evento in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana.

«Tali attività comprendono l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti che si svolgerà durante le tre serate canore, con l’ausilio di ecovolontari che assisteranno gli utenti nel corretto conferimento dei materiali di scarto, mediante 6 diversi punti di raccolta, e attività di informazione e divulgazione che saranno svolte presso uno stand apposito posto all’ingresso del villaggio musicale sul Corso Numistrano», spiega Dina Caligiuri, presidente dell’Associazione Lamezia Rifiuti Zero, «la crescente sensibilità sociale ai temi ambientali deve trovare urgentemente a Lamezia una concreta possibilità di azioni responsabili da realizzare nell’interesse della collettività e dell’ambiente. L’associazione Lamezia Rifiuti Zero ha come finalità principale la divulgazione e la sensibilizzazione di cittadini e amministratori alle buone pratiche di gestione dei rifiuti: il Calabria Fest, con i suoi tre giorni di concerti nel centro cittadino ci è sembrata un’eccellente occasione per portare all’attenzione generale questi temi. Grazie alla immediata adesione alla proposta da parte degli organizzatori e alla collaborazione fattiva del gruppo Scout Lamezia Terme 5, prezioso supporto all’iniziativa, sarà possibile realizzare un entusiasmante evento di musica e divertimento e allo stesso tempo di attenzione e azione a favore dell’ambiente».